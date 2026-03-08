Мостовой не удивлен поражению «Краснодара» от «Рубина»: «Посмотрите на качество поля»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Не удивлен поражению «Краснодара» от «Рубина», посмотрите на качество поля. На нем легче разрушать, чем атаковать и создавать. «Рубин» смог первым забить гол и закрыться. И посмотрите на матчи топ-клубов. Сначала ЦСКА потерял очки, сегодня еще «Зенит» проиграл «Оренбургу». Все начинают цепляться, всем нужны очки», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» с 43 очками остался на первой строчке, опережая идущий вторым «Зенит» (42 очка). «Быки» потерпели первое поражение в РПЛ с сентября 2025 года.