«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в контрольном матче
18:19
«Рубин» и «Оренбург» провели контрольный матч. Игра состоялась на базе казанского клуба и завершилась вничью — 1:1.
Контрольный матч
«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 1:1 (0:1)
Голы: Деспотович, 17 (0:1). Марков, 61 — с пенальти (1:1).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Денисов, Гаврилов, Плиев, Данченко, Закиров (Иг. Коновалов, 41), Башкиров (Подберёзкин, 41), Кипиани, Ташаев (Закиров, 62), Зуев (Башкиров, 62), Марков.
«Оренбург»: Климович, Шкофлек, Радакович, Терехов, Сиваков, Малых, Аюпов, Мишкич, Рогич, Алвеш, Деспотович. Во втором тайме выходили Фамейе, Маляров, Москвичев, Липовой, Кулишев, Галаджан, Зотов, Чуканов.
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