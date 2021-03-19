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«Рубин» — «Химки»: Мирзов открыл счет

19:28

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счет в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина». Для российского хавбека этот мяч стал шестым в 12 матчах сезона, он забивает во второй игре подряд.

Рубин — Химки

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