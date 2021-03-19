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«Рубин» — «Химки»: гости забили второй мяч

19:37

«Химки» увеличили преимущество над «Рубином» в 23-м туре Тинькофф-РПЛ. На 28-й минуте Павел Могилевец сделал счет 2:0. Счет на 20-й минуте открыл Резиуан Мирзов.

Рубин — Химки

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