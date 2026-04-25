ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» и продлил серию без побед до четырех матчей

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Рубином» в матче 27-го тура РПЛ — 0:0.

ЦСКА (45 очков) продлил серию без побед до четырех матчей и поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (45) по дополнительным показателям. У красно-белых есть игра в запасе.

«Рубин» с 39 очками остается седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет с «Зенитом», а «Рубин» в Калининграде встретится с «Балтикой». Обе игры пройдут 2 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

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