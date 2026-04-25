Челестини — о ничьей ЦСКА с «Рубином»: «Почувствовал ту энергию, которая была у нас в 2025 году»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча с «Рубином» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

Результат мне не понравился. Мы не победили. Но команда сражается. Я почувствовал ту энергию, которая у нас была в 2025 году. Я попросил команду не пропустить гол. Очень много говорится, что мы давно и много пропускаем. Но мы и не забиваем, нам тяжело даются забитые мячи. Но важнее было сыграть на ноль. Тяжело играть с «Рубином», который набрал форму.

Баринов провел такой же матч, как и вся команда. Он отдает всего себя, отработал во всех эпизодах. Мы на него рассчитываем в любой ситуации. Но мне хочется, чтобы вся команда играла получше. Мы пытаемся восстановить ту общекомандную энергию. Я видел сегодня на поле команду, — сказал Челестини на пресс-конференции.

ЦСКА (45 очков) продлил серию без побед до четырех матчей и поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (45) по дополнительным показателям. У красно-белых есть игра в запасе.

В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 2 мая.

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