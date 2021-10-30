«Рубин» — ЦСКА: гол Эджуке отменили из-за офсайда после вмешательства ВАР
Гол нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» отменили из-за офсайда.
На 13-й минуте нигериец отправил мяч в ворота Юрия Дюпина, успев на добивание с ближней дистанции, но после вмешательства ВАР в эпизод гол был отменен из-за офсайда у красно-синих.
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