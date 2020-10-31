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«Рубин» — «Арсенал»: все голы матча

14:44

«Рубин» принимает «Арсенал» в матче 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

20-я минута: гол Старфельта, 1:0.

22-я минута: гол Деспотовича, 2:0.

Рубин — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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