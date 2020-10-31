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«Рубин» — «Арсенал»: Старфельт открыл счет

14:23

Защитник «Рубина» Карл Старфельт открыл счет в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» — 1:0.

Швед замкнул подачу с углового ударом головой с отскоком от газона. Мяч стал вторым в сезоне-2020/21 для защитника.

Рубин — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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