«Пари НН» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Пари НН» и «Динамо» сыграют в 25-м туре чемпионата России 18 апреля

«Пари НН» и «Динамо» сыграют в 25-м туре чемпионата России в субботу, 18 апреля. Матч пройдет на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 24 туров премьер-лиги «Пари НН» набрал 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 34 очками располагается на седьмой строчке в чемпионате России.

В 24-м туре РПЛ нижегородцы сыграли вничью с «Балтикой» — 2:2. Бело-голубые в своем последнем матче премьер-лиги победили «Акрон» со счетом 3:2.

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