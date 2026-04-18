«Пари НН» и московское «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и московского «Динамо» на матч 25-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Карич, Кирш, Александров, Олусегун, Тичич, Смелов, Коледин, Урванцев, Бальбоа, Сефас

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Фомин, Рубенс, Бителло, Миранчук, Гомес, Тюкавин.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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