Василенко: «Если бы завтра позвали в «Факел» с таким составом и бюджетом, отказался бы»
Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» рассказал, за что ему не стыдно за время работы в воронежской команде.
Специалист был отправлен в отставку 11 октября. Воронежцы набрали 3 очка и замыкают таблицу РПЛ.
— Если подвести итог десяти турам, что можете занести себе и своему штабу в актив? Что удалось сделать, несмотря на все сложности с составом и бюджетом?
— Мы всегда предъявляли к себе высокие требования. Поэтому, конечно, сожалею, что команда так и не смогла выиграть в чемпионате.
Сожалею о разгромном поражении от «Локомотива», о грубых ошибках, которые приводили к пропущенным мячам. О голах на последних секундах, о необоснованных пенальти.
Разумеется, все это не может меня устраивать.
Если бы можно было вернуть время назад, я прежде всего потребовал бы от себя более качественной работы.
Я проанализировал произошедшее и сделал выводы. В дальнейшем обязательно учту этот опыт.
Но есть и то, за что нам не стыдно.
— За что?
— Несмотря на трудности, с которыми столкнулся «Факел», мы сумели поставить команде определенную игру. У нас не было «автобуса» у своих ворот, мы не играли в «бей-беги».
Кроме того, команда была хорошо готова функционально. Именно это позволяло нам на равных бороться с более сильными соперниками.
— Представим гипотетическую ситуацию: завтра вам предлагают снова возглавить «Факел», причем с тем же составом и бюджетом. Согласились бы?
— Нет.
— Так категорично?
— Да. Знаете почему? Потому что я не мазохист.
Эта работа была невероятно эмоциональной, изматывающей. Мы с вами подробно обсудили все проблемы, с которыми столкнулись.
И теперь представить, что я снова прихожу в такую же ситуацию и пытаюсь сделать то, для чего нет необходимых условий...
Для этого действительно нужно быть мазохистом. Я уже не первый раз выхожу с командой в премьер-лигу. И когда у тебя нет усиления, а состав по большому счету остается на уровне ФНЛ, это очень тяжелая история.
Один раз я через такое прошел. Второй. А вот в третий, пожалуй, уже не хочу.
— То есть больше не полезете в подобную ситуацию?
— Не полезу. Потому что я не фокусник и не сказочник.
Я тренер, который любит футбол, хочет развивать игроков и команду. Но при этом хочется, чтобы наши идеи можно было полноценно воплощать на поле.
Есть специалисты, которые больше верят в селекцию, а есть те, кто верит в тренерскую работу. Я всегда относил себя ко вторым.
— Понятно.
— Но с возрастом стал прагматичнее. И футбол тоже стал более прагматичным.
Теперь понимаю, что нельзя быть альтруистом. Одной веры в работу недостаточно. Нужны исполнители, способные реализовывать тренерские идеи.
Причем необязательно приглашать исполнителей с выдающимся индивидуальными качествами.
Можно собрать команду из игроков, которые очень хорошо готовы физически, способны выполнять большой объем скоростной работы, быстро переключаться, агрессивно вступать в единоборства.
За счет таких вещей можно компенсировать определенный недостаток мастерства. И я готов работать с такой командой.
Но все равно рано или поздно наступает момент, когда необходимо усиливаться. Без этого двигаться дальше крайне сложно.
Поэтому для меня важны оба компонента: и качественная тренерская работа, и соответствующий состав.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1