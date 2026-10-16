Василенко: «Если бы завтра позвали в «Факел» с таким составом и бюджетом, отказался бы»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» рассказал, за что ему не стыдно за время работы в воронежской команде.

Специалист был отправлен в отставку 11 октября. Воронежцы набрали 3 очка и замыкают таблицу РПЛ.

— Если подвести итог десяти турам, что можете занести себе и своему штабу в актив? Что удалось сделать, несмотря на все сложности с составом и бюджетом?

— Мы всегда предъявляли к себе высокие требования. Поэтому, конечно, сожалею, что команда так и не смогла выиграть в чемпионате.

Сожалею о разгромном поражении от «Локомотива», о грубых ошибках, которые приводили к пропущенным мячам. О голах на последних секундах, о необоснованных пенальти.

Разумеется, все это не может меня устраивать.

Если бы можно было вернуть время назад, я прежде всего потребовал бы от себя более качественной работы.

Я проанализировал произошедшее и сделал выводы. В дальнейшем обязательно учту этот опыт.

Но есть и то, за что нам не стыдно.

— За что?

— Несмотря на трудности, с которыми столкнулся «Факел», мы сумели поставить команде определенную игру. У нас не было «автобуса» у своих ворот, мы не играли в «бей-беги».

Кроме того, команда была хорошо готова функционально. Именно это позволяло нам на равных бороться с более сильными соперниками.

— Представим гипотетическую ситуацию: завтра вам предлагают снова возглавить «Факел», причем с тем же составом и бюджетом. Согласились бы?

— Нет.

— Так категорично?

— Да. Знаете почему? Потому что я не мазохист.

Эта работа была невероятно эмоциональной, изматывающей. Мы с вами подробно обсудили все проблемы, с которыми столкнулись.

И теперь представить, что я снова прихожу в такую же ситуацию и пытаюсь сделать то, для чего нет необходимых условий...

Для этого действительно нужно быть мазохистом. Я уже не первый раз выхожу с командой в премьер-лигу. И когда у тебя нет усиления, а состав по большому счету остается на уровне ФНЛ, это очень тяжелая история.

Один раз я через такое прошел. Второй. А вот в третий, пожалуй, уже не хочу.

— То есть больше не полезете в подобную ситуацию?

— Не полезу. Потому что я не фокусник и не сказочник.

Я тренер, который любит футбол, хочет развивать игроков и команду. Но при этом хочется, чтобы наши идеи можно было полноценно воплощать на поле.

Есть специалисты, которые больше верят в селекцию, а есть те, кто верит в тренерскую работу. Я всегда относил себя ко вторым.

— Понятно.

— Но с возрастом стал прагматичнее. И футбол тоже стал более прагматичным.

Теперь понимаю, что нельзя быть альтруистом. Одной веры в работу недостаточно. Нужны исполнители, способные реализовывать тренерские идеи.

Причем необязательно приглашать исполнителей с выдающимся индивидуальными качествами.

Можно собрать команду из игроков, которые очень хорошо готовы физически, способны выполнять большой объем скоростной работы, быстро переключаться, агрессивно вступать в единоборства.

За счет таких вещей можно компенсировать определенный недостаток мастерства. И я готов работать с такой командой.

Но все равно рано или поздно наступает момент, когда необходимо усиливаться. Без этого двигаться дальше крайне сложно.

Поэтому для меня важны оба компонента: и качественная тренерская работа, и соответствующий состав.

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