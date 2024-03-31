«Рубин» — «Ахмат»: хозяева ведут 2:0 после первого тайма

«Рубин» обыгрывает «Ахмат» после первого тайма матча 22-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет на 13-й минуте открыл Лазар Ранджелович. Второй гол забил Мирлинд Даку (35-я минута).

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)».

На данный момент «Рубин» с 29 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 20 баллами идет на 12-й позиции.