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Сегодня, 17:20

Сенников: «Краснодар» устроит либо первое место, либо никакое»

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Игра состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Две интересные команды. Интересные и по составу, и по задачам. Конечно, оба клуба неудачно стартовали этой весной. Жду открытый футбол и много моментов. «Быкам» уже нечего терять. Их устроит либо первое место, либо никакое. У нас сейчас есть только первое место», приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Локомотив» располагается на 6-й строчке (32 очка).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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