Сенников: «Краснодар» устроит либо первое место, либо никакое»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Игра состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Две интересные команды. Интересные и по составу, и по задачам. Конечно, оба клуба неудачно стартовали этой весной. Жду открытый футбол и много моментов. «Быкам» уже нечего терять. Их устроит либо первое место, либо никакое. У нас сейчас есть только первое место», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Локомотив» располагается на 6-й строчке (32 очка).