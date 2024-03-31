Колосков: «О чемпионстве «Динамо» речи быть не может»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что «Динамо» не станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ.

В пятницу, 29 марта, бело-голубые потерпели домашнее поражение от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура.

«О чемпионстве «Динамо» речи быть не может. С такой игрой команда в призеры не попадет. Игру часто просто некем усиливать. Выйдет Грулев, пробьет раз. Но это не человек, который умеет спасать и решать вопросы. Да, свой игрок. Неплохой. Но пока никак не прибавляет и не реализует тот потенциал, который есть. Грустно и печально, но факт. Вывод один — надо грамотно тренироваться. В волевом плане команда тоже не выдающаяся. Нет стержня», —цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.

7 апреля московский клуб на своем поле примет «Спартак».