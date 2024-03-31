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Колосков: «О чемпионстве «Динамо» речи быть не может»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что «Динамо» не станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ.

В пятницу, 29 марта, бело-голубые потерпели домашнее поражение от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура.

«О чемпионстве «Динамо» речи быть не может. С такой игрой команда в призеры не попадет. Игру часто просто некем усиливать. Выйдет Грулев, пробьет раз. Но это не человек, который умеет спасать и решать вопросы. Да, свой игрок. Неплохой. Но пока никак не прибавляет и не реализует тот потенциал, который есть. Грустно и печально, но факт. Вывод один — надо грамотно тренироваться. В волевом плане команда тоже не выдающаяся. Нет стержня», —цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.

7 апреля московский клуб на своем поле примет «Спартак».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

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Оренбург

 18 1 5
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