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РПЛ выступила с разъяснением о проведении матчей с ограничением числа участников

19:53
ВЭБ-Арена. Общий вид. Фото Александр Федоров, "СЭ"
ВЭБ-Арена. Общий вид. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Пресс-служба РПЛ сообщила, что матчи чемпионата России в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проводиться с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях. Решение принято в связи с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», последующего внесения изменения от 10 марта 2020 года и разъяснения РФС.

Сообщается, что на матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. О решении клубов, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно.

До 10 апреля 2020 года в Москве планируется провести следующие матчи: ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа», «Динамо» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Это означает, что заболевание приняло масштабы сильной эпидемии, распространяющейся во многих странах мира.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24643.html

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