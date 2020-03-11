РПЛ выступила с разъяснением о проведении матчей с ограничением числа участников

Пресс-служба РПЛ сообщила, что матчи чемпионата России в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проводиться с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях. Решение принято в связи с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», последующего внесения изменения от 10 марта 2020 года и разъяснения РФС.

Сообщается, что на матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. О решении клубов, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно.

До 10 апреля 2020 года в Москве планируется провести следующие матчи: ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа», «Динамо» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Это означает, что заболевание приняло масштабы сильной эпидемии, распространяющейся во многих странах мира.