РПЛ вспомнила последний гол Данни за «Зенит». Португалец забил «Локомотиву»

РПЛ накануне матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» вспомнила гол полузащитника Данни в ворота «железнодорожников» в сезоне-2016/17. Сине-бело-голубые победили (2:0), а португалец забил последний гол в составе питерской команды.

Данни принял мяч на левом углу вратарской после заброса Игоря Смольникова, убрал на замахе защитника и аккуратно пробил над Гильерме.

В составе «Зенита» 37-летний португалец провел 256 матчей, в которых забил 68 мячей и отдал 73 результативные передачи.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 30 августа. Начало — в 16.00 мск.