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РПЛ вспомнила последний гол Данни за «Зенит». Португалец забил «Локомотиву»

16:53
Данни. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Данни. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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РПЛ накануне матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» вспомнила гол полузащитника Данни в ворота «железнодорожников» в сезоне-2016/17. Сине-бело-голубые победили (2:0), а португалец забил последний гол в составе питерской команды.

Данни принял мяч на левом углу вратарской после заброса Игоря Смольникова, убрал на замахе защитника и аккуратно пробил над Гильерме.

В составе «Зенита» 37-летний португалец провел 256 матчей, в которых забил 68 мячей и отдал 73 результативные передачи.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 30 августа. Начало — в 16.00 мск.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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