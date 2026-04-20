Чистяков назначен главным арбитром матча РПЛ «Спартак» — «Краснодар», Сухой судит «Локомотив» — «Зенит»

Стали известны назначения судей на матчи 26-го тура РПЛ.

Алексей Сухой станет главным арбитром игры «Локомотив» — «Зенит», а Артем Чистяков — между «Спартаком» и «Краснодаром». Сергей Карасев получил назначение на матч «Динамо» с «Рубином».

21 апреля (вторник)

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Михаил Иванов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Алексей Резников.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Андрей Иванов.

22 апреля (среда)

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва — «Рубин»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов.

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Зуев.

23 апреля (четверг)

«Акрон» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ахмат» — «Балтика»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гончар.