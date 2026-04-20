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Судейство

Чистяков назначен главным арбитром матча РПЛ «Спартак» — «Краснодар», Сухой судит «Локомотив» — «Зенит»

Сергей Ярошенко
Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны назначения судей на матчи 26-го тура РПЛ.

Алексей Сухой станет главным арбитром игры «Локомотив» — «Зенит», а Артем Чистяков — между «Спартаком» и «Краснодаром». Сергей Карасев получил назначение на матч «Динамо» с «Рубином».

21 апреля (вторник)

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Михаил Иванов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Алексей Резников.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Андрей Иванов.

22 апреля (среда)

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва — «Рубин»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов.

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Зуев.

23 апреля (четверг)

«Акрон» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ахмат» — «Балтика»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гончар.

&laquo;Балтика&raquo; сыграла вничью с &laquo;Краснодаром&raquo;, &laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; Мх.«Балтика» без тренера, основного вратаря и снайпера лишила «быков» лидерства. «Зенит» первый 13 месяцев спустя

После 25 туров лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Зенит» с 55 очками, второе место занимает «Краснодар» — 54 очка, третьим идет «Локомотив» — 48 очков. «Балтика» и «Спартак» с 45 очками занимают четвертую и пятую строчки.

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ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Артем Чистяков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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