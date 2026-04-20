Чистяков назначен главным арбитром матча РПЛ «Спартак» — «Краснодар», Сухой судит «Локомотив» — «Зенит»
Стали известны назначения судей на матчи 26-го тура РПЛ.
Алексей Сухой станет главным арбитром игры «Локомотив» — «Зенит», а Артем Чистяков — между «Спартаком» и «Краснодаром». Сергей Карасев получил назначение на матч «Динамо» с «Рубином».
21 апреля (вторник)
«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Михаил Иванов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Алексей Резников.
ЦСКА — «Ростов»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Андрей Иванов.
22 апреля (среда)
«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Динамо» Москва — «Рубин»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов.
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Зуев.
23 апреля (четверг)
«Акрон» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ахмат» — «Балтика»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гончар.
После 25 туров лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Зенит» с 55 очками, второе место занимает «Краснодар» — 54 очка, третьим идет «Локомотив» — 48 очков. «Балтика» и «Спартак» с 45 очками занимают четвертую и пятую строчки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1