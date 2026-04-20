Агент Ненахова назвал мусором публикации в Telegram-канале об игроке: «Копаться в грязном белье неинтересно»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, отреагировал на публикацию об игроке.

Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал фотографии защитника со встречи с одноклассниками, где присутствовал алкоголь и кальяны.

«У Максима были тренировки, он работал в микроцикле, восстанавливался. Эти заявления Telegram-канала — бред. Комментировать этот мусор совершенно не хочется. Любой человек может сходить в ресторан или на встречу с одноклассниками, как это было. Открою вам большой секрет, Александр Головин тоже ходит в ресторан в Монако. Это интересно? Могу прислать фотографии этим каналам. Теперь Максиму нужно звонить этим каналам и спрашивать, с кем ему встречаться? Копаться в каком-то грязном белье абсолютно неинтересно», — сказал Клюев «СЭ».

27-летний защитник в этом сезоне провел 25 матчей во всех турнирах.