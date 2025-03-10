РПЛ собрала 430 миллионов рублей в фонд развития лиги. Инсайд рейтинга «СЭ»

Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

Как стало известно «СЭ», под руководством Александра Алаева в 2024 году РПЛ создала специальный фонд, в который все клубы делают взносы, а средства идут на развитие лиги. На данный момент таким образом собрано около 430 миллионов рублей.

Помимо этого, в 2024 году бюджет РПЛ был увеличен с 250 до 650 миллионов рублей за счет контракта с букмекером и подписания договора с пивным спонсором (300 миллионов рублей за два сезона). Также произошли изменения в выплате спонсорских средств. 550 миллионов рублей из бюджета на сезон теперь распределяются исходя из дополнительных показателей: медийной активности и посещаемости матчей клуба (по 275 миллионов на каждый показатель).