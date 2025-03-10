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Алексей Миллер занял третье место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер остается в тройке самых влиятельных персон нашего футбола. Несмотря на то что, по данным «СЭ», его участие в оперативной деятельности «Зенита» уменьшилось.

30 самых влиятельных людей российского футбола.30 самых влиятельных людей российского футбола

При этом, помимо выделения денег на «Зенит» через рекламный контракт (бюджет петербуржцев, по нашим оценкам, составил порядка 18 миллиардов рублей), Миллер и «Газпром» контролируют главный спортивный телеканал страны. Также ключевой спонсор «Зенита» в сезон столетия не жалеет денег на трансферы. За минувший год питерцы потратили на новых игроков порядка 100 миллионов евро.

По некоторым данным, перед жеребьевкой Кубка России-2024/25 один звонок представителя Миллера в последний момент изменил всю систему процедуры: предполагалось, что в одну группу Кубка будут определяться по две команды из числа тех, кто ограничен в перелетах, но за несколько часов до проведения жеребьевки это соглашение было отменено. Впрочем, большинство серьезных источников эту информацию не подтверждают.

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ФК Зенит
Алексей Миллер
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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