Алексей Миллер занял третье место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер остается в тройке самых влиятельных персон нашего футбола. Несмотря на то что, по данным «СЭ», его участие в оперативной деятельности «Зенита» уменьшилось.

При этом, помимо выделения денег на «Зенит» через рекламный контракт (бюджет петербуржцев, по нашим оценкам, составил порядка 18 миллиардов рублей), Миллер и «Газпром» контролируют главный спортивный телеканал страны. Также ключевой спонсор «Зенита» в сезон столетия не жалеет денег на трансферы. За минувший год питерцы потратили на новых игроков порядка 100 миллионов евро.

По некоторым данным, перед жеребьевкой Кубка России-2024/25 один звонок представителя Миллера в последний момент изменил всю систему процедуры: предполагалось, что в одну группу Кубка будут определяться по две команды из числа тех, кто ограничен в перелетах, но за несколько часов до проведения жеребьевки это соглашение было отменено. Впрочем, большинство серьезных источников эту информацию не подтверждают.