РПЛ следит за развитием ситуации вокруг матча «Пари НН» — «Урал»

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом», на который были замечены подозрительные ставки.

«РПЛ всегда следит за информационной повесткой. Однако все вопросы относительно работы судей, их назначения прошу адресовать РФС», — сказал Фетисов «СЭ».

Матч «Пари НН» — «Урал» пройдет 2 декабря на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.30 по московскому времени.