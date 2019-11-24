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РПЛ сделала заявление о скандировании фанатов «Спартака» и проведет проверку

17:17
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Руководство Российской премьер-лиги выпустило заявление по поводу инцидента на матче 17-го тура «Урал» — «Спартак» (0:0). По всей видимости, речь идет об оскорблении форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы. В сети появилось видео с нецензурной лексикой в адрес футболиста.

«На матче 17 тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская Премьер-Лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время Лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», — говорится в заявлении на официальном сайте РПЛ.

Урал — Спартак

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24266.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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