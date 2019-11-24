Фанатский сектор «Спартака» в Екатеринбурге оскорбляет Дзюбу
15:37
Во время матча 17-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак» сектор гостей скандирует оскорбления в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы. Видео с нецензурной лексикой на трибуне красно-белых появилось в соцсетях.
Ранее точно такие же кричалки в адрес воспитанника «Спартака» звучали в гостевом секторе болельщиков сборной России на матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Игра прошла во вторник, 19 ноября, в Серравалле.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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