РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ: Роспотребнадзор закрыл трибуны «Открытие Арены» до особого распоряжения

23:17
Болельщики на матче «Спартак» — «Зенит». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики на матче «Спартак» — «Зенит». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура Тинькофф-чемпионата России «Спартак» — «Ростов» должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на «Открытие Арене».

В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура «Спартак» — «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

В документе прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче.

«Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи «Спартак» проведет со зрителями.

Общая задача субъектов РПЛ — не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти", — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
32
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир