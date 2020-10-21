РПЛ: Роспотребнадзор закрыл трибуны «Открытие Арены» до особого распоряжения

РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура Тинькофф-чемпионата России «Спартак» — «Ростов» должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на «Открытие Арене».

В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура «Спартак» — «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

В документе прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче.

«Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи «Спартак» проведет со зрителями.

Общая задача субъектов РПЛ — не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти", — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.