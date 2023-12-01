В РФС ответили на вопрос об инициативе включения белорусских клубов в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном включении белорусских клубов в РПЛ.

— Некоторое время назад появилась новость о возможном вхождении белорусских клубов в РПЛ. Получал ли РФС какие-то распоряжения?

— Мы — нет.

— РФС как-то прорабатывает этот вопрос?

— Мы слышали об этой инициативе только из прессы. Никто к нам не обращался со стороны Министерства спорта или со стороны белорусских коллег. Есть определенные международные положения, правила ФИФА и УЕФА. Поэтому здесь надо исходить из совокупности нормативно-правовых актов, которые регулируют такие вопросы.