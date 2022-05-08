Голкипер «Локомотива» Гильерме в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0).

«Локомотив» одержал тяжелую победу сегодня. Мы все очень рады, что Антоха вернулся на поле и продолжил забивать. Миранчук — отличный игрок, команде без него было сложно, нам действительно его не хватало», — заявил Гильерме «СЭ».

Сам голкипер пропускал эту встречу и не попал в заявку на матч.

«Локомотив» имеет в своем активе 44 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ. «Рубин» (29 очков) идет на 13-й позиции.