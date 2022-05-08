Булыкин считает, что многие футболисты «Локомотива» сбавили к себе требования

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Скучноватый матч, очень много брака и мало моментов. Понравились только молодые футболисты «Локомотива». Нужно делать ставку на них, а не на дорогих легионеров. «Рубин» был сегодня очень слабый, много чего не получалось. На «Локомотиве» сказывается уход тренера, отсутствует взаимопонимание. Учитывая, что команда борется за шестое место, многие футболисты сбавили к себе требования. Никто не играет на сто процентов», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».