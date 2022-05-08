Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:16

«Футболисты «Локомотива» сбавили к себе требования». Булыкин — о победе над «Рубином»

Булыкин считает, что многие футболисты «Локомотива» сбавили к себе требования
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Скучноватый матч, очень много брака и мало моментов. Понравились только молодые футболисты «Локомотива». Нужно делать ставку на них, а не на дорогих легионеров. «Рубин» был сегодня очень слабый, много чего не получалось. На «Локомотиве» сказывается уход тренера, отсутствует взаимопонимание. Учитывая, что команда борется за шестое место, многие футболисты сбавили к себе требования. Никто не играет на сто процентов», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов борьбы с целлюлитом в домашних условиях
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 28-го тура
Слуцкий: «В запой или депрессию не уйду»
Гильерме пропустил матч «Локомотива» против «Рубина» из-за повреждения
РПЛ, 28-й тур: «Спартак» победил «Урал», ЦСКА проиграл «Сочи» и другие матчи
«Рады, что Антоха вернулся на поле и продолжил забивать». Гильерме — о победе над «Рубином»
Слуцкий: «Если я еще сейчас впаду в депрессию, тогда...»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, 28-й тур: «Спартак» победил «Урал», ЦСКА проиграл «Сочи» и другие матчи

Гильерме пропустил матч «Локомотива» против «Рубина» из-за повреждения
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости