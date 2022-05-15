Мусагалиев обратился к болельщикам «Спартака» с просьбой прервать бойкот матчей

Шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев обратился к болельщикам клуба с просьбой прервать бойкот матчей.

«Я бы обратился к фанатам с просьбой, чтобы они прервали бойкот. Прекрасно их понимаю, но надо поддержать клуб. Ведь это единственный шанс забрать трофей в этом году», — приводит слова Мусагалиева «РБ Спорт».

Болельщики «Спартака» бойкотируют матчи команды в знак протеста против введения FAN ID.

29 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.