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Мусагалиев обратился к болельщикам «Спартака» с просьбой прервать бойкот матчей

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев обратился к болельщикам клуба с просьбой прервать бойкот матчей.

«Я бы обратился к фанатам с просьбой, чтобы они прервали бойкот. Прекрасно их понимаю, но надо поддержать клуб. Ведь это единственный шанс забрать трофей в этом году», — приводит слова Мусагалиева «РБ Спорт».

Болельщики «Спартака» бойкотируют матчи команды в знак протеста против введения FAN ID.

29 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/musagaliev-obratilsya-k-fanatam-spartaka-chtoby-te-prervali-bojkot/
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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 - : -
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