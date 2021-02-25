РПЛ примет участие в дискуссии УЕФА по реформе Лиги чемпионов

Тинькофф Российская премьер-лига примет участие в переговорах с УЕФА по изменению формата Лиги чемпионов, сообщил коммерческий директор лиги Евгений Савин 25 февраля.

«Мы эту тему обсуждали с клубами, — цитирует ТАСС президента РПЛ Сергея Прядкина. — УЕФА проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами. Внутри лиги мы обменялись мнениями, на следующей неделе еще один раунд переговоров. Возможно, с представителями УЕФА».

Как ранее сообщалось, формат Лиги чемпионов может быть изменен с 2024 года. Планируется, что число участников увеличится до 36.