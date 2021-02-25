Депутат Госдумы Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание нападающего «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство.

«Хочет — пусть получает, — заявил Лебедев «СЭ». — Если получать это с соблюдением всех правил, то это займет несколько лет. Гильерме, например, получал три года. Если же ему подарит гражданство президент, как это делается с «великими» людьми, то это будет несправедливо по отношению к обычным гражданам. А сколько лет голландец продержится в «Спартаке» — мы не знаем. Если хочет — пусть начинает эту процедуру уже сейчас».

Сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции Промес заявил, что был бы не против получить российское гражданство, если будет возможность.

(Владимир Пушкарев)