Степашин: «Воронину и Шварцу есть чему поучиться у Якушина»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что главному тренеру московского клуба Сандро Шварцу и его помощнику Андрею Воронину есть чему поучиться у легендарного наставника бело-голубых Михаила Якушина.

Сегодня, 25 февраля, в Москве прошла презентация книги «Академик футбола Михаил Якушин».

«Я посмотрел книгу, когда она еще не была издана. В ней очень много ценных советов. Я сейчас сказал Юрию Белкину: «Передаю Андрею Воронину, пускай почитает сам и зачитает Сандро Шварцу». В ней есть, чему поучиться. Фактически это методические рекомендации», — цитирует Степашина «Советский спорт».

Якушин возглавлял «Динамо» с 1953-го по 1960 год. Во главе со специалистом бело-голубые шесть раз становились чемпионами СССР. После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.