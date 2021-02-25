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Степашин: «Воронину и Шварцу есть чему поучиться у Якушина»

17:37
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что главному тренеру московского клуба Сандро Шварцу и его помощнику Андрею Воронину есть чему поучиться у легендарного наставника бело-голубых Михаила Якушина.

Сегодня, 25 февраля, в Москве прошла презентация книги «Академик футбола Михаил Якушин».

«Я посмотрел книгу, когда она еще не была издана. В ней очень много ценных советов. Я сейчас сказал Юрию Белкину: «Передаю Андрею Воронину, пускай почитает сам и зачитает Сандро Шварцу». В ней есть, чему поучиться. Фактически это методические рекомендации», — цитирует Степашина «Советский спорт».

Якушин возглавлял «Динамо» с 1953-го по 1960 год. Во главе со специалистом бело-голубые шесть раз становились чемпионами СССР. После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:975473

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