РПЛ отправила в «Пари НН» и «Торпедо» списки дисквалифицированных игроков на следующий тур

РПЛ начинает рассылать в клубы списки дисквалифицированных игроков на следующий тур. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Данная практика связана с ситуацией в матче 20-го тура «Пари НН» — «Торпедо», в котором у нижегородцев на поле вышел дисквалифицированный игрок Ярослав Михайлов. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) присудил «Пари НН» техническое поражение со счетом 0:3.

В соответствии с решением КДК Михайлов может играть в следующем матче. Также сообщается, что другой игрок «Пари НН» Даниил Корнюшин пропустит две игры вместо одной, так как его дисквалификация не была зачтена. У «Торпедо» следующий матч пропустит защитник Илья Кутепов.