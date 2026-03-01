РПЛ опубликовала заявление по поводу переноса начала матча «Сочи» — «Спартак»

Пресс-служба РПЛ опубликовала заявление о переносе начала матча 19-го тура «Сочи» — «Спартак». Такое решение принял главный арбитр встречи Евгений Буланов.

«В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности, по решению главного арбитра изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ «Сочи» — «Спартак». Игра перенесена в 17:30 по МСК», — написала пресс-служба лиги в Telegram-канале.

За два часа до начала матча сообщалось, что игра может быть перенесена из-за атаки БПЛА. Позднее в РПЛ заявили, что матч в Сочи пройдет в запланированное время. Однако за 30 минут до начала встречи по решению судьи начало матча «Сочи» — «Спартак» было перенесено.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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