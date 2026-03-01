РПЛ опубликовала заявление по поводу переноса начала матча «Сочи» — «Спартак»
Пресс-служба РПЛ опубликовала заявление о переносе начала матча 19-го тура «Сочи» — «Спартак». Такое решение принял главный арбитр встречи Евгений Буланов.
«В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности, по решению главного арбитра изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ «Сочи» — «Спартак». Игра перенесена в 17:30 по МСК», — написала пресс-служба лиги в Telegram-канале.
За два часа до начала матча сообщалось, что игра может быть перенесена из-за атаки БПЛА. Позднее в РПЛ заявили, что матч в Сочи пройдет в запланированное время. Однако за 30 минут до начала встречи по решению судьи начало матча «Сочи» — «Спартак» было перенесено.
Источник: https://t.me/premierliga/38564
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|
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|30
|20
|8
|2
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|68
|
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|Краснодар
|30
|20
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|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
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|47-39
|52
|
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|30
|15
|6
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|51
|
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|46
|
7
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|
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|10
|9
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|
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|30
|9
|10
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|35-39
|37
|
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|8
|9
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|25-32
|33
|
11
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|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
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|4
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30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
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|26
|1
|5
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