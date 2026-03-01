Матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» состоится по расписанию

В пресс-службе РПЛ рассказали о ситуации с матчем 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак».

«Матч «Сочи» — «Спартак» состоится по расписанию в 16.30 по московскому времени», — сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщил, что РПЛ рассматривает возможный перенос матча из-за опасности БПЛА.

После 18 туров РПЛ красно-белые с 29 очками занимают шестое место, сочинцы (9 очков) находятся на 16-м месте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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