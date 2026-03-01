Решением судьи матч «Сочи» — «Спартак» перенесен на 17.30

В руководстве «Сочи» сообщили «СЭ», что матч 19-го тура со «Спартаком» перенесен на 17.30 по московскому времени по решению судьи.

Дальнейшее решение по проведению игры будет приниматься в зависимости от ситуации с опасностью атаки БПЛА.

Ранее «СЭ» сообщил, что РПЛ рассматривает возможный перенос матча. Затем пресс-служба лиги сообщила, что игра состоится по расписанию — в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (9 очков) находятся на 16-1 строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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