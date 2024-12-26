Юрист Зотов — о решении ФИФА по «делу Диарра»: «Нельзя сказать, что произошла трансферная революция»

Юрист фирмы «Двитекс» Илья Зотов прокомментировал новость о том, что ФИФА объявила о введении временных изменений в своих правилах, касающихся статуса и трансферов игроков.

«Временные изменения в регламент ФИФА по статусу и трансферу игроков в связи с решением Европейского суда по «делу Диарра» не стали сюрпризом для спортивных юристов. В принципе, все введенные изменения были предсказуемы. В первую очередь, ФИФА наконец-то отказалась от презумпции солидарной ответственности новых клубов при регистрации футболистов, которые расторгли трудовые договоры без уважительных причин. Важным моментом стало и то, что теперь футбольные ассоциации не могут отказывать в выдаче Международного трансферного сертификата (МТС) при переходе футболиста. Подводя итог, нельзя сказать, что произошла трансферная революция, как например в «деле Босмана», но какие-то позитивные изменения все-таки случились», — цитирует Зотова Legalbet.

Пересмотр правил начался с ситуации, которая произошла в 2014 году, когда Лассана Диарра покинул «Локомотив» через год после подписания четырехлетнего контракта. Железнодорожники расторгли контракт с полузащитником в одностороннем порядке после того, как Диарра пропустил тренировочный сбор команды. Тогда палата по разрешению споров ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию московскому клубу по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения.