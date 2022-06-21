Стали известны даты 1-го и 30-го туров РПЛ сезона-2022/23
Первый тур РПЛ сезона-2022/23 пройдет с 15 по 17 июля
РПЛ опубликовала расписание чемпионата России сезона-2022/23.
Первый тур пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион «Зенит» на выезде сыграет с «Химками». «Спартак» — с «Ахматом» в Грозном. ЦСКА встретится с «Уралом».
«Краснодар» — «Факел»
ЦСКА — «Урал»
«Динамо» — «Ростов»
«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»
«Ахмат» — «Спартак»
«Торпедо» — «Сочи»
«Оренбург» — «Крылья Советов»
«Химки» — «Зенит»
Последний, 30-й тур чемпионата России пройдет 3 июня. «Зенит» сыграет с новичком РПЛ «Факелом». «Спартак» в Самаре — с «Крыльями Советов».
«Зенит» — «Факел»
«Крылья Советов» — «Спартак»
ЦСКА — «Ростов»
«Локомотив» — «Торпедо»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Динамо»
«Нижний Новгород» — «Химки»
«Урал» — «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -
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