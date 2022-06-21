Стали известны даты 1-го и 30-го туров РПЛ сезона-2022/23

Первый тур РПЛ сезона-2022/23 пройдет с 15 по 17 июля

РПЛ опубликовала расписание чемпионата России сезона-2022/23.

Первый тур пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион «Зенит» на выезде сыграет с «Химками». «Спартак» — с «Ахматом» в Грозном. ЦСКА встретится с «Уралом».

«Краснодар» — «Факел»

ЦСКА — «Урал»

«Динамо» — «Ростов»

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»

«Ахмат» — «Спартак»

«Торпедо» — «Сочи»

«Оренбург» — «Крылья Советов»

«Химки» — «Зенит»

Последний, 30-й тур чемпионата России пройдет 3 июня. «Зенит» сыграет с новичком РПЛ «Факелом». «Спартак» в Самаре — с «Крыльями Советов».

«Зенит» — «Факел»

«Крылья Советов» — «Спартак»

ЦСКА — «Ростов»

«Локомотив» — «Торпедо»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Оренбург» — «Динамо»

«Нижний Новгород» — «Химки»

«Урал» — «Сочи»