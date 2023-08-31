РПЛ лидирует в Европе по количеству назначенных пенальти

Чемпионат России занимает первое место в Европе по количеству пенальти. Как информирует Smart Tables, в РПЛ назначают 0,52 11-метровых в среднем за матч.

В издании отметили, что количество пенальти в российской лиге растет от года к году: в сезоне-2017/18 — 0,27, в сезоне-2018/19 — 0,31. После введения ВАР произошел скачок — три сезона было 0,42-0,45 пенальти в среднем за игру. В прошлом сезоне был достигнут показатель в 0,5 пенальти за матч.

Кроме того, теперь в РПЛ наблюдается перевес в пользу хозяев — в среднем они пробивают в два раза чаще 0,35 раз за матч, а гости — 0,17.

Для сравнения: в ла лиге пробивают 0,4 пенальти за матч, в серии А — 0,3, в Португалии — 0,31, в Болгарии — 0,36, в Сербии — 0,33, в Венгрии — 0,23, в Черногории — 0,17.