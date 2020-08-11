Во вторник, 11 августа, состоится матч 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Ротор» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Зенит»