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«Ротор» — «Зенит»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:00
«Зенит» в гостях сыграет против «Ротора» в матче 1-го тура РПЛ. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» в гостях сыграет против «Ротора» в матче 1-го тура РПЛ. Фото ФК «Зенит»
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Во вторник, 11 августа, состоится матч 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Ротор» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Зенит»

Ротор — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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