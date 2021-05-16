«Уфа» обыграла «Арсенал» в последнем матче чемпионата России-2020/21
«Уфа» обыграла «Арсенал» в последнем матче сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ — 2:1.
В составе уфимцев отличился Олег Иванов, у туляков забил Эванс Кангва. Автором второго гола «Уфы» стал защитник «Арсенала» Максим Беляев, который отправил мяч в свои ворота.
«Арсенал» завершал встречу в меньшинстве — на 52-й минуте красную карточку получил защитник туляков Гиа Григалава.
Отметим, что матч изначально должен был стартовать в 14.00 по московскому времени, одновременно со всеми остальными играми последнего тура сезона. Встреча была перенесена на два часа из-за аномальной жары в Уфе. Незадолго до момента, когда изначально должен был прозвучать стартовый свисток, на стадионе зафиксировали 42 градуса тепла.
Благодаря победе «Уфа» с 25 очками поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и спаслась от вылета из премьер-лиги. «Арсенал» финишировал на 14-м месте с 23 очками. «Ротор», который занимал 14-е место до этой встречи, опустился на 15-ю строчку и покинул РПЛ.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
30-й тур
«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (2:1)
Голы: Иванов, 7 (1:0). Э.Кангва, 33 (1:1). Беляев, 44 — в свои ворота (2:1).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Бауэр, Табидзе (Морозов, 46), Милетич, Иванов, Камилов, Мрзляк (Кротов, 75), Урунов (Жамалетдинов, 21. Сысуев, 75), Андрич (Голубев, 84).
«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий (Пантелеев, 75), Чаушич, Ковалев (Громыко, 44), Хлусевич, Луценко (Панченко, 63), Э.Кангва (К.Кангва, 75).
Предупреждение: Сысуев, 79.
Удаление: Григалава, 52.
Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Шадыханов. Аверьянов (оба — Москва).
16 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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