Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» обыграла «Арсенал» в последнем матче чемпионата России-2020/21

17:56
Теги:

«Уфа» обыграла «Арсенал» в последнем матче сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ — 2:1.

В составе уфимцев отличился Олег Иванов, у туляков забил Эванс Кангва. Автором второго гола «Уфы» стал защитник «Арсенала» Максим Беляев, который отправил мяч в свои ворота.

«Арсенал» завершал встречу в меньшинстве — на 52-й минуте красную карточку получил защитник туляков Гиа Григалава.

Отметим, что матч изначально должен был стартовать в 14.00 по московскому времени, одновременно со всеми остальными играми последнего тура сезона. Встреча была перенесена на два часа из-за аномальной жары в Уфе. Незадолго до момента, когда изначально должен был прозвучать стартовый свисток, на стадионе зафиксировали 42 градуса тепла.

Благодаря победе «Уфа» с 25 очками поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и спаслась от вылета из премьер-лиги. «Арсенал» финишировал на 14-м месте с 23 очками. «Ротор», который занимал 14-е место до этой встречи, опустился на 15-ю строчку и покинул РПЛ.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (2:1)

Голы: Иванов, 7 (1:0). Э.Кангва, 33 (1:1). Беляев, 44 — в свои ворота (2:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Бауэр, Табидзе (Морозов, 46), Милетич, Иванов, Камилов, Мрзляк (Кротов, 75), Урунов (Жамалетдинов, 21. Сысуев, 75), Андрич (Голубев, 84).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий (Пантелеев, 75), Чаушич, Ковалев (Громыко, 44), Хлусевич, Луценко (Панченко, 63), Э.Кангва (К.Кангва, 75).

Предупреждение: Сысуев, 79.

Удаление: Григалава, 52.

Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Шадыханов. Аверьянов (оба — Москва).

16 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чем удивил состав сборной России и на что она может рассчитывать на ЧМ в Риге
Стало известно о других ЧП на аэродроме, где разбились парашютисты
Видео: что известно о героях казанской трагедии
На Украине заявили о передаче США списка экстренных потребностей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр