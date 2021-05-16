«Уфа» обыграла «Арсенал» в последнем матче чемпионата России-2020/21

«Уфа» обыграла «Арсенал» в последнем матче сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ — 2:1.

В составе уфимцев отличился Олег Иванов, у туляков забил Эванс Кангва. Автором второго гола «Уфы» стал защитник «Арсенала» Максим Беляев, который отправил мяч в свои ворота.

«Арсенал» завершал встречу в меньшинстве — на 52-й минуте красную карточку получил защитник туляков Гиа Григалава.

Отметим, что матч изначально должен был стартовать в 14.00 по московскому времени, одновременно со всеми остальными играми последнего тура сезона. Встреча была перенесена на два часа из-за аномальной жары в Уфе. Незадолго до момента, когда изначально должен был прозвучать стартовый свисток, на стадионе зафиксировали 42 градуса тепла.

Благодаря победе «Уфа» с 25 очками поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и спаслась от вылета из премьер-лиги. «Арсенал» финишировал на 14-м месте с 23 очками. «Ротор», который занимал 14-е место до этой встречи, опустился на 15-ю строчку и покинул РПЛ.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (2:1)

Голы: Иванов, 7 (1:0). Э.Кангва, 33 (1:1). Беляев, 44 — в свои ворота (2:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Бауэр, Табидзе (Морозов, 46), Милетич, Иванов, Камилов, Мрзляк (Кротов, 75), Урунов (Жамалетдинов, 21. Сысуев, 75), Андрич (Голубев, 84).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий (Пантелеев, 75), Чаушич, Ковалев (Громыко, 44), Хлусевич, Луценко (Панченко, 63), Э.Кангва (К.Кангва, 75).

Предупреждение: Сысуев, 79.

Удаление: Григалава, 52.

Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Шадыханов. Аверьянов (оба — Москва).

16 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».