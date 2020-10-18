РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ротор» — «Тамбов»: Карапетян открыл счет в матче

15:19
Теги:

Форвард «Тамбова» Александр Карапетян открыл счет в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

Армянский нападающий забил гол на 58-й минуте встречи.

Ротор — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир