«Ротор» потерпел свое самое крупное поражение в истории чемпионата России
В 27-м туре Тинькофф-РПЛ «Ротор» в гостях разгромно уступил «Зениту» со счетом 0:6. Это поражение стало самым крупным для волгоградцев за всю историю выступления в чемпионате России.
Ранее шесть голов «Ротор» пропускал лишь однажды — в сезоне-2000 на своем поле от «Спартака», однако в той встрече все-таки один мяч побывал в сетке ворот красно-белых.
Самые крупные поражения «Ротора» в чемпионате России:
|
Дата
|
Тренер Ротора
|
Соперник
|
Счет
|
Разность
|
24.04.2021
|
Юрий Батуренко
|
Зенит (г)
|
0:6
|
-6
|
07.05.2000
|
Георгий Ярцев
|
Спартак (д)
|
1:6
|
-5
|
08.04.1995
|
Виктор Прокопенко
|
Уралмаш (г)
|
0:5
|
-5
|
27.03.2004
|
Владимир Файзулин
|
Динамо (г)
|
0:5
|
-5
|
05.12.2020
|
Александр Хацкевич
|
Краснодар (г)
|
0:5
|
-5
(Денис Аль-Юсифи)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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