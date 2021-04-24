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«Ротор» потерпел свое самое крупное поражение в истории чемпионата России

19:56
24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор» — 6:0. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор» — 6:0. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В 27-м туре Тинькофф-РПЛ «Ротор» в гостях разгромно уступил «Зениту» со счетом 0:6. Это поражение стало самым крупным для волгоградцев за всю историю выступления в чемпионате России.

Ранее шесть голов «Ротор» пропускал лишь однажды — в сезоне-2000 на своем поле от «Спартака», однако в той встрече все-таки один мяч побывал в сетке ворот красно-белых.

Самые крупные поражения «Ротора» в чемпионате России:

Дата

Тренер Ротора

Соперник

Счет

Разность

24.04.2021

Юрий Батуренко

Зенит (г)

0:6

-6

07.05.2000

Георгий Ярцев

Спартак (д)

1:6

-5

08.04.1995

Виктор Прокопенко

Уралмаш (г)

0:5

-5

27.03.2004

Владимир Файзулин

Динамо (г)

0:5

-5

05.12.2020

Александр Хацкевич

Краснодар (г)

0:5

-5

(Денис Аль-Юсифи)

Зенит — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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