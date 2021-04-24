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«Тамбов» — «Локомотив»: все голы матча

20:20
24 апреля 2021 года. «Мордовия Арена» (Саранск). «Тамбов» — «Локомотив» — 1:3. Фото ФК Локомотив
24 апреля 2021 года. «Мордовия Арена» (Саранск). «Тамбов» — «Локомотив» — 1:3. Фото ФК Локомотив
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«Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ обыгрывает «Тамбов» со счетом 4:1. В составе железнодорожников отличились Гжегож Крыховяк (дубль) и Федор Смолов. У тамбовчан гол забил Азер Алиев.

Все голы матча:

Крыховяк, 40 (0:1)

Алиев, 45+2 (1:1)

Смолов, 47 (1:2)

Крыховяк, 60 (1:3)

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