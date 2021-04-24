«Тамбов» — «Локомотив»: все голы матча
«Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ обыгрывает «Тамбов» со счетом 4:1. В составе железнодорожников отличились Гжегож Крыховяк (дубль) и Федор Смолов. У тамбовчан гол забил Азер Алиев.
Все голы матча:
Крыховяк, 40 (0:1)
Гол Крыховяка#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЛоко https://t.co/yBitqOr8oY— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Алиев, 45+2 (1:1)
? Ответный гол тамбовчан в исполнении Азера Алиева.#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЛокоhttps://t.co/QuLnEjV0j7— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Смолов, 47 (1:2)
Седьмой гол Фёдора Смолова в сезоне Тинькофф РПЛ #МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЛоко https://t.co/rndca3FdoW— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Крыховяк, 60 (1:3)
Девятый гол Крыховяка в сезоне Тинькофф РПЛ #МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЛокоhttps://t.co/byCVKKkQcJ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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