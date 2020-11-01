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«Ротор» — ЦСКА: симулировал ли Сигурдссон?

17:45
Скриншот трансляции матча «Ротор» — ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Ротор» — ЦСКА.
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На 32-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — ЦСКА правильно поступил арбитр Павел Кукуян, не назначив 11-метровый удар в ворота волгоградцев и наказав Арнора Сигурдссона желтой карточкой за неспортивное поведение.

Судья без помощи видеоассистентов разобрался в случившемся в штрафной площади хозяев поля и верно определил, что игрок ЦСКА симулировал фол со стороны Евгения Песегова. (Александр Бобров)

Скриншот трансляции матча "Ротор" - ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Ротор» — ЦСКА.
Скриншот трансляции матча "Ротор" - ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Ротор» — ЦСКА.

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