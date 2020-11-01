«Ротор» — ЦСКА: симулировал ли Сигурдссон?
На 32-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — ЦСКА правильно поступил арбитр Павел Кукуян, не назначив 11-метровый удар в ворота волгоградцев и наказав Арнора Сигурдссона желтой карточкой за неспортивное поведение.
Судья без помощи видеоассистентов разобрался в случившемся в штрафной площади хозяев поля и верно определил, что игрок ЦСКА симулировал фол со стороны Евгения Песегова. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.