«После удаления в игре с «Зенитом» экстрасенс сказала: «Этот поступок был знаком, что в «Спартаке» ты себя исчерпал»

Сегодня экс-нападающему «Спартака» и сборной России Александру Ширко исполнилось 50 лет.

За семь сезонов в «Спартаке» он успел шесть раз выиграть чемпионат страны и один раз — Кубок России. Но в памяти болельщиков остался в первую очередь как победитель «Аякса».

В марте 1998-го «Спартак» и знаменитый голландский клуб сошлись в четвертьфинале Кубка УЕФА. Героем этих матчей стал 20-й номер красно-белых — в Амстердаме он оформил дубль, а две недели спустя в Москве заставил вновь капитулировать ван дер Сара и помог команде Олега Романцева выйти в полуфинал.

Всего в том розыгрыше Кубка УЕФА Александр Ширко наколотил семь мячей, причем его голы в ворота «Вальядолида» и «Карлсруэ» также выводили москвичей в следующий раунд.

Спартаковская карьера Александра оборвалась летом 2001-го, когда форвард неожиданно перешел в «Торпедо». Потом были «Шинник», «Терек», снова «Шинник», «Томь» и ФК МВД, где в 2009-м он и закончил.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— Правда, что в «Спартаке» в середине 90-х были очень маленькие зарплаты? — поинтересовался как-то у Ширко в интервью обозреватель «СЭ» Александр Кружков.

— Да, пробившись в основу в 1996-м, я еще года два числился на стажерской ставке. И не я один — из дубля человек семь были в аналогичной ситуации. Спасали премиальные — они-то всем полагались одинаковые. Только после того, как в четвертьфинале Кубка УЕФА прошли «Аякс», нам подняли зарплату.

Впрочем, деньгам тогда особого значения мы не придавали. Были счастливы уже оттого, что играем в великом клубе. И никуда из него не рвались. Хотя некоторым это быстро надоедало, и они уходили в команды, где получали в десять раз больше.

— Ну так уж и в десять...

— Поверьте, по сравнению с тем, что мы имели в «Спартаке», в десять раз — не астрономическая сумма. Меня иногда спрашивают о наших спартаковских гонорарах. Рассказываешь — смеются. Потому что даже в первой лиге были команды, где платили больше, чем многим футболистам «Спартака»! Да о чем говорить, если в «Шиннике», при его-то скромных возможностях, у меня контракт был посолиднее, чем в том же «Спартаке» или «Торпедо»!

— Как вы уходили из «Спартака»?

— Летом 2001-го после нелепого удаления в Петербурге я потерял место в основе. Кстати, по сей день не могу объяснить, что там на меня нашло. Вратарь «Зенита» выбивал мяч, а я, находясь перед ним, зачем-то поднял руки. В них он и попал. Судья, естественно, дал желтую, которая стала для меня второй. «Спартак» в меньшинстве пропустил два гола и проиграл — 1:2. Потом знакомая экстрасенс сказала мне: «Этот поступок был знаком, что в «Спартаке» ты себя исчерпал».

— Что за экстрасенс?

— Романцев пригласил эту женщину, чтобы она консультировала игроков, помогала преодолевать какие-то психологические проблемы. Кто-то из спартаковского штаба посоветовал и мне к ней обратиться. Пару раз беседовали, но на игре, по-моему, это никак не отразилось. Ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Так вот, с июня я прочно осел в запасе. Готов был терпеть, ждать нового шанса. А за неделю до конца трансферной кампании позвонил Шикунов. «Саша, — услышал я, — тебя хотят видеть в «Торпедо». Соглашайся. Все равно «Спартак» будет делать ставку на других нападающих».

— Ваша реакция?

— Сказать, что был ошарашен, — ничего не сказать. Помчался к Романцеву. Он вроде успокоил: «Продолжай работать, и все наладится». Но руководители клуба упорно настаивали на переходе.

Все последующие дни я был в подвешенном состоянии. Наконец, не выдержал, напросился на очередной разговор к Романцеву. Хотелось какой-то определенности. Олег Иванович неожиданно был краток: «Если тебя устраивают условия, которые предлагает «Торпедо», — переходи». Из чего я сделал вывод, что мне, видимо, и впрямь стоит сменить клуб. А скажи тогда Романцев: «Оставайся, ты мне нужен» — я бы никуда не пошел.

— Когда в Тарасовке вещи собирали, слезы на глаза не наворачивались?

— До этого не дошло. Зато прекрасно помню торпедовский дебют уже через три дня. В Лужниках диктор по стадиону объявил, что встречаются «Торпедо» и «Анжи», и у меня в голове сначала пронеслось: «Господи, я-то что забыл здесь?!»

Многие твердили, что после «Спартака» нигде не заиграю. А у меня получилось. И о сезонах, проведенных в «Торпедо», не жалею.

— А о том, что «Локомотиву» в 2004-м отказали, — жалеете?

— Хм... Там как получилось? Контракт с «Торпедо» закончился, и меня половина клубов Премьер-лиги к себе приглашала. В том числе «Локомотив». Общался с Семиным, Игнатьевым, но переговоры приобрели вялотекущий характер. Объяснялось это, судя по всему, тем, что клуб параллельно нацелился на покупку Сычева. Я же решил не ждать у моря погоды и выбрал «Сатурн». По одной-единственной причине — туда позвал Романцев.

— Прежние обиды забылись?

— Да какие обиды? У меня с Романцевым были хорошие отношения. Он меня из «Торпедо» в сборную брал. И в «Сатурн» вряд ли позвал бы, если бы неважно ко мне относился.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— Молодые спартаковцы нередко признавалась, что боялись Романцева. А вы?

— Тоже. Виной всему его замкнутость и неразговорчивость. Мы в присутствии Олега Ивановича боялись смеяться, болтать по телефону. Вообще лишний раз на глаза старались не попадаться. Наверное, и внутренняя зажатость присутствовала. Нынешняя молодежь, конечно, совсем другая.

— Так почему же вы в Раменском не задержались?

— Для этой истории подходит фраза: дело ясное, что дело темное. В «Сатурне» были в курсе, что зимой мне предстоит операция на мениске и к первому сбору я полностью восстановиться не успею. Тренировался в облегченном режиме, а спустя две недели мне внезапно сообщили: «Извини, но ты нам не подходишь».

— Это произнес Романцев?

— Нет, Чернышев, генеральный директор. Олег Иванович не счел нужным ничего объяснять. А я искать встречи с ним тоже не стал. Честно говоря, так и не разобрался, от кого исходила инициатива — от Романцева или от руководства клуба. В любом случае, думаю, он мог бы сказать мне что-то на прощание. Ну и в итоге я подписал контракт с «Шинником».

— Что помешало вам в свое время уехать за границу?

— В Восточной Европе как? Блеснул игрок, его сразу подтянули к сборной и быстренько продали за рубеж — и все довольны. В России во второй половине 90-х Романцев придерживался иного подхода. Он строил команду надолго, продавать ведущих игроков в его планы не входило. По сути, тогда из «Спартака» на запад вырвался один Аленичев, и то благодаря своей настойчивости.

— Какая черта вас особенно раздражает в людях?

— Подхалимаж. Меня от этого аж трясет.

— А к критике в свой адрес как относитесь?

— Тем, кто меня плохо знает, кажется, что я вечно «вареный», сонный. Это обманчивое впечатление. Ярцев однажды в интервью очень точно меня охарактеризовал: «Из-за своей немногословности Ширко порой считают замкнутым, «вещью в себе». Но в своем кругу он веселый и остроумный».