«После удаления в игре с «Зенитом» экстрасенс сказала: «Этот поступок был знаком, что в «Спартаке» ты себя исчерпал»
За семь сезонов в «Спартаке» он успел шесть раз выиграть чемпионат страны и один раз — Кубок России. Но в памяти болельщиков остался в первую очередь как победитель «Аякса».
В марте 1998-го «Спартак» и знаменитый голландский клуб сошлись в четвертьфинале Кубка УЕФА. Героем этих матчей стал 20-й номер красно-белых — в Амстердаме он оформил дубль, а две недели спустя в Москве заставил вновь капитулировать ван дер Сара и помог команде Олега Романцева выйти в полуфинал.
Всего в том розыгрыше Кубка УЕФА Александр Ширко наколотил семь мячей, причем его голы в ворота «Вальядолида» и «Карлсруэ» также выводили москвичей в следующий раунд.
Спартаковская карьера Александра оборвалась летом 2001-го, когда форвард неожиданно перешел в «Торпедо». Потом были «Шинник», «Терек», снова «Шинник», «Томь» и ФК МВД, где в 2009-м он и закончил.
— Правда, что в «Спартаке» в середине 90-х были очень маленькие зарплаты? — поинтересовался как-то у Ширко в интервью обозреватель «СЭ» Александр Кружков.
— Да, пробившись в основу в 1996-м, я еще года два числился на стажерской ставке. И не я один — из дубля человек семь были в аналогичной ситуации. Спасали премиальные — они-то всем полагались одинаковые. Только после того, как в четвертьфинале Кубка УЕФА прошли «Аякс», нам подняли зарплату.
Впрочем, деньгам тогда особого значения мы не придавали. Были счастливы уже оттого, что играем в великом клубе. И никуда из него не рвались. Хотя некоторым это быстро надоедало, и они уходили в команды, где получали в десять раз больше.
— Ну так уж и в десять...
— Поверьте, по сравнению с тем, что мы имели в «Спартаке», в десять раз — не астрономическая сумма. Меня иногда спрашивают о наших спартаковских гонорарах. Рассказываешь — смеются. Потому что даже в первой лиге были команды, где платили больше, чем многим футболистам «Спартака»! Да о чем говорить, если в «Шиннике», при его-то скромных возможностях, у меня контракт был посолиднее, чем в том же «Спартаке» или «Торпедо»!
— Как вы уходили из «Спартака»?
— Летом 2001-го после нелепого удаления в Петербурге я потерял место в основе. Кстати, по сей день не могу объяснить, что там на меня нашло. Вратарь «Зенита» выбивал мяч, а я, находясь перед ним, зачем-то поднял руки. В них он и попал. Судья, естественно, дал желтую, которая стала для меня второй. «Спартак» в меньшинстве пропустил два гола и проиграл — 1:2. Потом знакомая экстрасенс сказала мне: «Этот поступок был знаком, что в «Спартаке» ты себя исчерпал».
— Что за экстрасенс?
— Романцев пригласил эту женщину, чтобы она консультировала игроков, помогала преодолевать какие-то психологические проблемы. Кто-то из спартаковского штаба посоветовал и мне к ней обратиться. Пару раз беседовали, но на игре, по-моему, это никак не отразилось. Ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Так вот, с июня я прочно осел в запасе. Готов был терпеть, ждать нового шанса. А за неделю до конца трансферной кампании позвонил Шикунов. «Саша, — услышал я, — тебя хотят видеть в «Торпедо». Соглашайся. Все равно «Спартак» будет делать ставку на других нападающих».
— Ваша реакция?
— Сказать, что был ошарашен, — ничего не сказать. Помчался к Романцеву. Он вроде успокоил: «Продолжай работать, и все наладится». Но руководители клуба упорно настаивали на переходе.
Все последующие дни я был в подвешенном состоянии. Наконец, не выдержал, напросился на очередной разговор к Романцеву. Хотелось какой-то определенности. Олег Иванович неожиданно был краток: «Если тебя устраивают условия, которые предлагает «Торпедо», — переходи». Из чего я сделал вывод, что мне, видимо, и впрямь стоит сменить клуб. А скажи тогда Романцев: «Оставайся, ты мне нужен» — я бы никуда не пошел.
— Когда в Тарасовке вещи собирали, слезы на глаза не наворачивались?
— До этого не дошло. Зато прекрасно помню торпедовский дебют уже через три дня. В Лужниках диктор по стадиону объявил, что встречаются «Торпедо» и «Анжи», и у меня в голове сначала пронеслось: «Господи, я-то что забыл здесь?!»
Многие твердили, что после «Спартака» нигде не заиграю. А у меня получилось. И о сезонах, проведенных в «Торпедо», не жалею.
— А о том, что «Локомотиву» в 2004-м отказали, — жалеете?
— Хм... Там как получилось? Контракт с «Торпедо» закончился, и меня половина клубов Премьер-лиги к себе приглашала. В том числе «Локомотив». Общался с Семиным, Игнатьевым, но переговоры приобрели вялотекущий характер. Объяснялось это, судя по всему, тем, что клуб параллельно нацелился на покупку Сычева. Я же решил не ждать у моря погоды и выбрал «Сатурн». По одной-единственной причине — туда позвал Романцев.
— Прежние обиды забылись?
— Да какие обиды? У меня с Романцевым были хорошие отношения. Он меня из «Торпедо» в сборную брал. И в «Сатурн» вряд ли позвал бы, если бы неважно ко мне относился.
— Молодые спартаковцы нередко признавалась, что боялись Романцева. А вы?
— Тоже. Виной всему его замкнутость и неразговорчивость. Мы в присутствии Олега Ивановича боялись смеяться, болтать по телефону. Вообще лишний раз на глаза старались не попадаться. Наверное, и внутренняя зажатость присутствовала. Нынешняя молодежь, конечно, совсем другая.
— Так почему же вы в Раменском не задержались?
— Для этой истории подходит фраза: дело ясное, что дело темное. В «Сатурне» были в курсе, что зимой мне предстоит операция на мениске и к первому сбору я полностью восстановиться не успею. Тренировался в облегченном режиме, а спустя две недели мне внезапно сообщили: «Извини, но ты нам не подходишь».
— Это произнес Романцев?
— Нет, Чернышев, генеральный директор. Олег Иванович не счел нужным ничего объяснять. А я искать встречи с ним тоже не стал. Честно говоря, так и не разобрался, от кого исходила инициатива — от Романцева или от руководства клуба. В любом случае, думаю, он мог бы сказать мне что-то на прощание. Ну и в итоге я подписал контракт с «Шинником».
— Что помешало вам в свое время уехать за границу?
— В Восточной Европе как? Блеснул игрок, его сразу подтянули к сборной и быстренько продали за рубеж — и все довольны. В России во второй половине 90-х Романцев придерживался иного подхода. Он строил команду надолго, продавать ведущих игроков в его планы не входило. По сути, тогда из «Спартака» на запад вырвался один Аленичев, и то благодаря своей настойчивости.
— Какая черта вас особенно раздражает в людях?
— Подхалимаж. Меня от этого аж трясет.
— А к критике в свой адрес как относитесь?
— Тем, кто меня плохо знает, кажется, что я вечно «вареный», сонный. Это обманчивое впечатление. Ярцев однажды в интервью очень точно меня охарактеризовал: «Из-за своей немногословности Ширко порой считают замкнутым, «вещью в себе». Но в своем кругу он веселый и остроумный».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
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2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
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3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
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8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
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9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
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10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
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11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
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12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
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13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
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14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
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15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
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16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
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Педро
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
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Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3