«Ротор» — «Акрон»: Беншимол оформил дубль

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол на 51-й минуте забил второй гол в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ-2026/27 с «Ротором» — 2:0.

Защитник тольяттинцев Роберто Фернандес с левого фланга выполнил навес в центр штрафной площади, где Беншимол сыграл на опережение и головой отправил мяч в ворота.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

20 мая, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)

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