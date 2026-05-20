Тренер сборной Молдавии Попеску подтвердил информацию об уходе Рябчука из «Спартака»

Главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску подтвердил информацию, что защитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после завершения сезона-2025/26.



9 мая об уходе 28-летнего футболиста из «Спартака» сообщил Фабрицио Романо.



«Рябчук не продлевает контракт со «Спартаком». Я общался с ним. Ему с агентом нужно время, чтобы найти новый клуб», — приводит слова Попеску Moldfootball.



Рябчук перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса» в августе 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 18 официальных матчах красно-белых.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Молдавии в 3 миллиона евро.