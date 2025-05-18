«Ростов» и «Зенит» проведут матч в чемпионате России 18 мая

«Ростов» и «Зенит» проведут матч в 29-м туре чемпионата России в воскресенье, 18 мая. Игра на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону начинается в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начинается в 18.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» из ретрансляции эфира «Матч ТВ» (по платной подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ростов» — «Зенит» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

После 28 туров РПЛ «Ростов» расположился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата с 38 очками, в предыдущие выходные ростовчане уступили «Рубину» (1:2).

У «Зенита» — 60 очков и вторая строчка. Предыдущим соперником сине-бело-голубых было махачкалинское «Динамо» (1:0).