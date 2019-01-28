19:05 | Футбол — РПЛ

"Ростов" – "Зенит": Еременко нет в заявке. Попов остался в запасе

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"Ростов" объявил стартовый состав на матч 3-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Зенита", сообщает официальный сайт РПЛ.

Стартовый состав "Ростова": Абаев – Логашов, Хаджикадунич, Ингасон, Паршивлюк  – Гацкан, , Зайнутдинов, Глебов – Ионов, Скопинцев – Сигурдарсон.

Запасные: Айдаров, Осинов, Плиев, Новосельцев, Сухомлинов, Попов, Зуев, Салетрос, Трошечкин, Щадин, Кьяртанссон.

"Ростов" – "Зенит": Кубок в Катаре, онлайн-трансляция, 28 января, начало – в 20.00 (мск).

Все о турнире в Катаре: регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица 

Ростов - Зенит

 

 

 

 

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/kubok-match-premier/matchi/matchi_5.html

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